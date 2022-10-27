Erkan Yolaç'ın eşinden açıklama: "Tedavisi yoğun bakımda sürüyor"

Bir dönemin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu ve zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hastane sürecinde koronavirüse de yakalanan Yolaç'ta daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, sunucunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolaç, "Erkan'da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki... Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey, gelecek yine gülen yüzüyle. 'Evet-Hayır' yapar belki..." diye konuştu.

Asuman Yolaç, eşinin Amerika'da tedavi gördüğüne dair haberlerin de 5 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.