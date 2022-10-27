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Erkan Yolaç'ın eşinden açıklama: "Tedavisi yoğun bakımda sürüyor"

Yaklaşık 3 aydır bağırsak enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören sunucu Erkan Yolaç'ın 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Asuman Tuğberk Yolaç, eşinin sağlık durumu hakkında, "Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Onunla konuşabildiğimiz zamanda hep 'Ne zaman çıkacağım?' diye soruyor. 'Çıkacağız Erkancığım... Yürüyerek geldik, yürüyerek çıkacağız' diyorum. Duaları bekliyoruz" dedi

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-10-2022 17:24   Güncelleme : 27-10-2022 17:24
Erkan Yolaç'ın eşinden açıklama:

Bir dönemin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu ve zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hastane sürecinde koronavirüse de yakalanan Yolaç'ta daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, sunucunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolaç, "Erkan'da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki... Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey, gelecek yine gülen yüzüyle. 'Evet-Hayır' yapar belki..." diye konuştu.

Asuman Yolaç, eşinin Amerika'da tedavi gördüğüne dair haberlerin de 5 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 
ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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