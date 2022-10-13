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Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik

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Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile Rusya Devlet Başkanı Putin Astana'da görüştü. İki lider görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Putin "Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik" ifadelerini kullandı ve TürkAkım'a sabotajın önlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" diye konuştu. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşmadığı belirtildi.

İki lider 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yinelemişti.