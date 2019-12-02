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Giriş Tarihi : 02-12-2019 17:01

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Dün öğleden sonra başlayan ve akşam da devam eden kar yağışı oldukça etkili oldu. Şu anda Erciyes'te 20 santimetre kar var" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda dün kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Son yağışlarla birlikte pistlerdeki kar kalınlığının önemli ölçüde arttığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Selden, yağmur sularından, kaya yuvarlanmasından bozulan alanları düzenledik. Dün itibarıyla güzel kar yağışı oldu. Bu, sezonun iyi geçeceğinin de işareti. Ancak bu yağış, pistleri açmak için yeterli değil. Özellikle dün öğleden sonra başlayan ve akşam da devam eden kar yağışı oldukça etkili oldu. Şu anda Erciyes'te 20 santimetre kar var."

Cıngı, yapay karlama çalışmalarına da devam ettiklerini ifade ederek, Erciyes'e yağacak her kar tanesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Erciyes'te kayak sezonunun açılabilmesi için kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaşması gerekiyor.

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