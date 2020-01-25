Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu!

Elazığ ve Malatya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde ölü sayısı 22'e yükseldi. Yetkililer 1030 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölü ve yaralılardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya‘da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre Elazığ’da 18, Malatya’da dört kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1030 olarak açıklandı. Sarsıntının hissedildiği Adıyaman ve Kahramanmaraş‘ta ise iki kişi kalp krizi geçirerek öldü. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)