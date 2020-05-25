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Giriş Tarihi : 25-05-2020 15:16   Güncelleme : 25-05-2020 15:24

EGO'DA KADIN ŞOFÖRLER İŞE BAŞLIYOR

EGO'da KADIN ŞOFÖRLER

EGO'DA KADIN ŞOFÖRLER İŞE BAŞLIYOR

          Yapılan sınav sonuçlarına göre EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye hak kazanan 10 kadın EGO otobüs şoförü yoğun geçen eğitim sürecinin sonuna geldi.

           Kadınlarımız kısa bir süre sonra  Başkent'te bu kez EGO'da otobüs şoförü olarak işbaşı yapacaklar.

           

ETİKETLER: EGO Bayan Şoför
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