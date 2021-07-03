Ankara BUGÜN (Cumartesi) ŞİDDETLİ YAĞMURLU

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı: Sağanak geliyor, su baskınlarına dikkat!
Ankara Valiliği, bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları kritik uyarılarda bulundu.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Temmuz Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.