DÜNYA
Giriş Tarihi : 22-01-2020 12:29

Tel Abyadlıların evlerine dönüşleri sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın yerinden ettiği sivillerin, Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Telebyad ilçe merkezine dönüşleri devam ediyor.

Tel Abyadlıların evlerine dönüşleri sürüyor

Tel Abyad

Terör örgütü YPG/PKK işgalinden kaçan Tel Abyad’lılar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) katkılarıyla, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. 

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Abyad Gümrük Müdür Yardımcısı Velid Heviş, "Dün, 200 ailenin daha dönüşü sağlandı." dedi.

 

Güvenlik birimlerince bölgede asayişin sağlandığını belirten Heviş, Türkiye’ye ve Suriye’nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanlara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Altı yıl aradan sonra evine kavuşan Ebu Ahmed de, "İnşallah evinden uzaklaşanlar bizler gibi dönebilirler. Türkiye’ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da kurtarılmıştı.

 

ETİKETLER: TEL ALYAB YPG/PKK BARIŞ PINARI HAREKATI
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