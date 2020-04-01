Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 mesaisindeki hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Ankara

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca görüşmede, koronavirüs salgınının hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit ettiğini belirtereki bu zor dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizdi.