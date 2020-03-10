Almanya-İtalya karşılaşması seyircisiz oynanacak

Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Berlin

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sitesinde yer alan açıklamada, Nürnberg kentindeki Max-Morloch Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, Nürnberg Belediyesinin karşılaşmanın seyircisiz oynanacağına ilişkin Bavyera eyalet hükümetinin talimatını DFB'ye bildirdiği kaydedildi.

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DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius, her gün ilgili kurumlarla temasta olduklarını belirterek, "Sağlık her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bundesliga'nın 26. haftasındaki Köln-Mainz 05 karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına ilişkin bir genelge yayınladığına işaret edilerek, böylelikle Köln-Mainz 05 karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı aktarıldı.

Almanya'da Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletleri, 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasaklamıştı.

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