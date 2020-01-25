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Giriş Tarihi : 25-01-2020 16:45

RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

RTÜK, Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

Ankara

RTÜK, Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

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ETİKETLER: rtük elazığ deprem sonrası
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