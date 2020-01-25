RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

RTÜK, Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.
Ankara
RTÜK, Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.
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