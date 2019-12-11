'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları asılsız'

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Müşterilerin güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde, e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktaran Ekmekçi, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.