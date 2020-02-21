Dolar ne kadar oldu?

Piyasalar İdlib'deki gelişmeleri takip ederken güne 6,10 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru gün içinde 6,12'yi aştı. Gece yarısı Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

İdlib’deki gelişmelerin izleneceği, Fitch kararının açıklanacağı güne dolar/TL kuru 6,10 seviyesinden başladı. Saat 14.57 itibarıyla kur, 6,12 seviyesinde bulunuyor. Kapanışta kurun 6,12’nin üzerinde olduğu son tarih Ekim 2018’deydi.

Foreks anketinde analistler Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruyacağı tahmininde bulundu. Fitch kararı gece yarısından sonra gelecek.

Dolar/TL bugün en düşük 6,0869, en yüksek 6,1248 seviyesini gördü.

Euro/TL 6,59 seviyesinden güne başladıktan sonra gün içinde 6,62’yi aştı.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İdlib’de yaşanan gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz, ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil.” dedi