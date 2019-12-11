SİYASET
Giriş Tarihi : 11-12-2019 09:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, söz konusu eylem planının ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacağını duyurdu.

Eylem planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterileceğini kaydeden Erdoğan, "İhtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Roman açılımına yönelik ilk eylem planı 2016'da yayınlanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan ve 2021'e kadar devam etmesi planlanan "Roman açılımı" kapsamında, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19 sayfalık belgede, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başlıkları altındaki sorunları ve çözüm önerileri sıralanarak, yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekilmişti.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eylem planında yer alan sorunların çözümüne önemli çalışmaları hayata geçirmiş, Romanların yoğun yaşadığı illerden Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ile Tekirdağ'da çeşitli projelere imza atmıştı.

ETİKETLER: roman vatandaş Resmi Gazete
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