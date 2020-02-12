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Giriş Tarihi : 12-02-2020 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Kadir Şeker' açıklaması

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.

ETİKETLER: cumhurbaşkanı erdoğan kadir şeker konya
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