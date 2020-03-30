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Giriş Tarihi : 30-03-2020 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapacağı duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğancorona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

ETİKETLER: cumhurbaşkanı edoğan açıklama kabine toplantısı
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