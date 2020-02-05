GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-02-2020 12:44

Çığ bölgesinde ikinci facia

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Çığ bölgesinde ikinci facia

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu.

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