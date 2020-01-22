KYK'den yüz binlerce üniversiteliye barınma, burs ve kredi desteği

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Er, 2020 yılı itibarıyla 600 bin civarında öğrenciye yurtlarda ev sahipliği yaptıklarını, burs ve kredi imkanı sağlananların sayısının 1 milyon 584 bine ulaştığını bildirdi.

Mersin

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere hak tanınan yurt, burs ve kredi hizmetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

KYK'nin 81 ilde açtığı yurtlarla öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Er, "5'i KKTC'de olmak üzere 773 müdürlükle hizmet vermekteyiz. Şu anda yurt kapasitemiz 677 bine tekabül ediyor. Doluluk oranımız yüzde 90'nın üzerinde. Kayıtlı öğrenci sayımız 600 bin civarında. Bu yıl bize 424 bin öğrencimiz başvuruda bulundu. Bunlardan 353 bini yerleştirildi. Yerleştirme oranımız yüzde 83." bilgisini verdi.

Hedeflerinin 2023 yılına kadar tüm öğrencilerin yurtlarda barınmasına imkanı sağlamak olduğunun altını çizen Er, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerdeki öğrenci sayısının yoğunluğu nedeniyle yurt konusunda sıkıntı yaşadıklarını, kiralama gibi uygulamalarla yurt edinme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Er, devlet yurtlarındaki olanaklara değinerek, şöyle devam etti:

"Yurtlarımızda artık beslenme ve barınma alanları dışında eğitim ve spor alanları da oluşturuyoruz. Bunları yaparken yurtlarımızın kampüslerde olması yönünde gayretlerimiz var çünkü üniversitedeki öğrencilerimizin hem barınıp hem de eğitim gördükleri alanlarda daha çok spor yapma imkanı bulmaları noktasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılı itibarıyla il spor müdürlükleriyle tamamen birleşmiş durumdayız. İl spor müdürlüklerine bağlı tüm spor tesislerinden faydalanma şansımız oluyor. Bu, öğrencilerimiz için çok önemli bir katkı."

"1 milyon 584 bin kişiye kredi ve burs veriyoruz"

Er, kredi ve burs imkanlarında her yıl öğrencileri sevindirecek gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "2020 yılı itibarıyla 1 milyon 584 bin kişiye kredi ve burs veriyoruz. Her yıl bu sayı değişebilir. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı geçen yıl 150 bin idi. Bu yıl 150 bin yeni öğrenciye burs verdik." diye konuştu.

Bütün öğrencilerinin kredi şansı olduğuna işaret eden Er, "Öğrencilerimiz, herhangi bir noter, kefalet ve kefil durumu aramadan sadece internet üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile ilgili hazırlanan taahhütnameyi onaylaması durumunda kredi alabiliyor. Her ay öğrencilerimize 550'şer lira yatırılıyor." dedi.

"14 ilde çeşitli kamplar düzenliyoruz"

Er, kredi, burs, barınma ve beslenme hizmetleri dışında 14 ilde çeşitli kamplar düzenlediklerini aktardı.

Kamplar kapsamında alanlarında donanımlı, bilgili ve uzman olan kişiler tarafından eğitimler verildiğini belirten Er, şunları söyledi:

"Kamplardaki buluşmalarda öğrencilerimiz kafalarındaki soruları sorma şansı buluyorlar. Belki de günlük hayatta ulaşamayacakları insanları, onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. El sanatlarıyla ilgili atölyelerimiz mevcut. Farklı konularda çeşitli konferanslar düzenliyoruz. Sportif faaliyetlerimiz oluyor. Bahar aylarına doğru spor dallarında iller arası müsabakalarımız olacak. Öğrencilerimize hem spor yapma alışkanlığı hem de eğitim verme ve alma dışında boş zamanlarını da değerlendirmeleri açısından katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Recep Ali Er, her geçen yıl hizmet ve proje alanlarını genişlettiklerini anlatarak, öğrencilerin uygun koşullarda öğrenimlerine devam edebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.