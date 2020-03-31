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Giriş Tarihi : 31-03-2020 15:56

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli olacağı (25-50 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

 

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