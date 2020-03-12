SİYASET
Giriş Tarihi : 12-03-2020 14:50

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya İtalya'daki can kayıpları nedeniyle taziyelerini sundu. 

Telefon görüşmesinde Türkiye ile İtalya arasında salgın nedeniyle destek ve dayanışma konusunda neler yapılabileceği de ele alındı.

İtalya'da son üç haftada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi, virüs bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

 

ETİKETLER: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İTALYAN
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