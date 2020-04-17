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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 27. yılında Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "örnek bir siyaset ve devlet adamı olduğunu" belirtti.