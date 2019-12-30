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Somali İstihbarat Ajansı: Terör saldırısı yabancı bir ülke tarafından planlandı

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.