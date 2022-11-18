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Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!

Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2022 17:32   Güncelleme : 18-11-2022 17:32
Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Bilal Hassan'ın da fotoğrafı basına yansıdı. Bilal Hassan, 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye gelmiş; Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı

Taksim'de bombalı saldırı son dakika gelişmeleri | Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!

 

 

HABEŞ'İN KARDEŞLERİNİ TSK ETKİSİZLEŞTİRMİŞ

 

Ferhat Habeş'in PYD/YPG i&ccedil;indeki kardeşleri TSK tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Ferhat Habeş'in PYD/YPG içindeki kardeşleri TSK tarafından etkisiz hale getirilmişti.

AA'da yer alan habere göre terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

 

BİLAL HASSAN'I EDİRNE'DE KARŞILAYAN HÜSEYİN GÜNEŞ

 

Ammar Jarkas, firari Bilal Hassan'ı Edirne'ye g&ouml;t&uuml;rd&uuml;.

Ammar Jarkas, firari Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdü.

Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

 

BİLAL HASSAN'I EDİRNE'YE GÖTÜREN AMMAR JARKAS

 

H&uuml;seyin G&uuml;neş, firari Bilal Hassan'ı, Edirne'de karşılamıştı.

Hüseyin Güneş, firari Bilal Hassan'ı, Edirne'de karşılamıştı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

 

 

"BİLAL'İ HÜSEYİN'E BIRAKTIM"

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı.

 

"ZOR DURUMDA KALDIĞINI SÖYLEDİLER"

 

Bombacı Ahlam Albashır ile 4 aydır sahte evlilik yaptığı s&ouml;ylenen firardaki Bilal Hassan.

Bombacı Ahlam Albashır ile 4 aydır sahte evlilik yaptığı söylenen firardaki Bilal Hassan.

Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz." diye konuştu.

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

 

SAHTE EVLİLİK BELGESİ DÜZENLENMİŞ

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.

 

BİN SURİYE LİRASI KARŞILIĞI EVLENMİŞLER

 

Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı. Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.

 

4 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

 

Ahlam Albashır'ı, 2017 yılında ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml;ne sokan sevgilisi Hamed El Ali.

Ahlam Albashır'ı, 2017 yılında terör örgütüne sokan sevgilisi Hamed El Ali.

Firari Bilal Hassan, 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye gelmiş; Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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