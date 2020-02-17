YEREL
Giriş Tarihi : 17-02-2020 17:40

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara,Elazığ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.42'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

 

ETİKETLER: DEPREM ELAZIĞ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA