Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara,Elazığ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.42'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.