Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
08 KASIM Salı 20:32
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

Başakşehir'de reklam panolarına çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı

İstanbul Başakşehir'de kamyonete vuran İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü yaralandı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-11-2022 13:20   Güncelleme : 08-11-2022 13:20
Başakşehir'de reklam panolarına çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı

Kaza, saat 10.30 sırlarında meydana geldi. Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu.

DHA'nın haberine göre, otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR