BAŞAKŞEHİR 0 GALATASARAY 7 ( 12 KASIM 2022 )

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Medipol Başakşehir’in konuğu oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 7-0 kazanmayı başardı. Okan Buruk öğrencileri, bu sonuçla liderlik koltuğu ile puan farkını 2’ye indirdi.

Galatasaray'a tarihi farkı getiren golleri 14, 59 ve 85. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Icardi, 45+3'te Rashica'nın vuruşunda Youssouf kendi kalesine, 65. dakikada Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim kaydetti. Sarı-kırmızılı takım Dünya Kupası için verilecek ara öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.