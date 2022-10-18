Bartın maden patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu!

TTK Amasra İşletmesi’ndeki maden patlaması tüm ülkeyi yasa boğdu. Patlama sonrası son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken gözler yetkililerden gelen açıklamalara çevrildi. Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlaması sonrasında 41 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi de yaralandı. Patlamanın ardından yetkililer son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. İşte maden ocağında ölenlerin isimleri…

BARTIN MADEN PATLAMASINDA ÖLENLERİN HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "İlk belirlemelere göre grizu patlaması oldu." dedi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programını iptal edip patlamanın yaşandığı yere gitti. 41 madencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Erdoğan’dan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölen madencilerden 26’sının isimlerini açıkladı.

BARTIN MADEN OCAĞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Patlama sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar karşısında son durumu açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde yapmış olduğu son açıklamada can kaybının 41 olduğunu bildirdi. Soylu, 11 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 58 madencinin kurtarıldığını ve 1 madenci ile de belirsizlik olduğunu aktardı. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini de açıkladı.

BARTIN MADEN OCAĞI HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu ölen madencilerin 26'sının isimlerini açıkladı;

Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıkladı. İşte Bartın maden patlamasında ölenlerin isimleri…

Ali Doğru,

Aziz Köse,

Berkay Pınarcıoğlu,

Emrah Kaval,

Enes Aydın,

Ercan Akdeniz,

Fikret Kansız,

Gökhan Mercan,

Murat Ergin,

Rahman Özçelik,

Ramazan Özer,

Selçuk Ayvaz,

Serkan Nakaş,

Şuayip Okul,

Yener Saygın,

Mehmet Kara,

Rasim Bulut,

Sabri Akdere,

Murat Öztan,

Serhat Kahraman,

Suat Demirkıran,

Yasin Çelik,

Güldal Serenli,

Orhan Altun,

Emrah Kaya

Rıdvan Acet olarak bildirildi.

Şehit madencilere Allahtan rahmet, ailelerine sabır dileyen Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.







Edinilen bilgiye göre, 11 işçi yaralanırken 58 işçi de kurtarıldı.