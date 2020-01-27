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Giriş Tarihi : 27-01-2020 17:33

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi.

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Geçtiğimiz Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı.

Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda gönderilen ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Son olarak merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkaz alanında da çalışma son bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla bir araya toplanan arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenler için dua etti.

Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4'ü Malatya'da, 37 si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören… Dualar okundu

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören… Dualar okundu



 

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören… Dualar okundu

ETİKETLER: elazığ afad deprem
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