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Giriş Tarihi : 31-01-2020 11:57

Antalya'da eski eş dehşeti!

Antalya'nın Kepez ilçesinde Birol K., uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat'ı tabancayla vurarak, öldürüp, kızı Ekin K.'yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba- kız, hastanede tedaviye alındı.

Antalya'da eski eş dehşeti!

Olay, sabah saatlerinde, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Birol K., 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol K. ile Esma Polat ve Ekin K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol K., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurarak, öldürdü.

Kızı Ekin K.'yi de tabancayla ateş ederek, ağır yaralayan Birol K., aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. 

İntihar girişiminde bulunan Birol K. ile kızı Ekin K., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan komşular, evden daha önce de sık sık kavga sesleri duyduklarını öne sürdü.

ETİKETLER: antalya kadın cinayeti
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