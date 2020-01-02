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Giriş Tarihi : 02-01-2020 09:19
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Ankara'da Ekmeğe Zam
Ankara'da Ekmeğe Zam yapıldı.
Ankara'da ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa fiyatı yükseldi.
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