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Giriş Tarihi : 23-06-2021 05:45

Ankara Gençlerbirliği

Gençlerbirliği

Ankara Gençlerbirliği

    Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2003-2006 yılları arasında 58 maçta Gençlerbirliği forması giyen Baki Mercimek, yönetim kurulu kararıyla sportif direktörlük görevine getirildi.

   Açıklamada Baki Mercimek ile için 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

   Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ayrıca kulüp tarihinin önemli futbolcularından Metin Diyadin'in de teknik direktörlük görevine getirilmesi kararını aldı.

   Kırmızı-siyahlı formayı 1988-1998 yılları arasında giyen, Gençlerbirliği PAF takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve Gençlerbirliği A takımında teknik direktör yapan Diyadin ile bir yıllık anlaşma yapıldı.

  Baki Mercimek ve Metin Diyadin için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yarın saat 10.00’da imza töreni düzenlenecek.

ETİKETLER: Gençlerbirliği futbol
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