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ANAYASA MAHKEMESİNDE DEZENFORMASYON YASASI ELE ALINIYOR

Dezebformasyon Yasası Anayasa Mahkemesinde Ele Alınıyor

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-10-2022 07:16
ANAYASA MAHKEMESİNDE DEZENFORMASYON YASASI ELE ALINIYOR

          Dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Anayasa Mahkemesi, iptal talebini 26 Ekim’de ele alacak.

Yüksek Mahkeme, ‘dezenformasyon yasası’ ile ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezasını öngören 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki CHP’nin talebini Genel Kurul gündemine aldı. Başvuruda eksiklik tespit edilmezse daha sonra belirlenecek bir günde başvuru esastan görüşülecek. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini ilk incelemede karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

ŞAZİYE AYTENŞAZİYE AYTEN

ETİKETLER: Dezenformasyon Yasası Anayasa Mahkemesi Sosyal Medya
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