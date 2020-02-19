Altın 6 ayın zirvesini gördü

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürerken; gram altın gün içerisinde 313 liraya kadar yükselerek 6 ayın zirvesini gördü. Şu dakikalarda çeyrek altın 509 liradan ve Cumhuriyet altını ise 2 bin 84 liradan işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi.
Gram altın, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken; yeni güne 312 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 313.80 lirayı görürken; böylelikle 26 Ağustos 2019 tarihinde gördüğü 314.74 lira seviyesinden sonra en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Değer kazancını devam ettiren altının gram fiyatı, saat 11.29 itibarıyla yüzde 0.34 yükselişle 313.71 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 84 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0.29 yükselişle 1.607 dolardan işlem görüyor.