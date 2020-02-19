EKONOMİ 17 OKUNMA

Altın 6 ayın zirvesini gördü

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürerken; gram altın gün içerisinde 313 liraya kadar yükselerek 6 ayın zirvesini gördü. Şu dakikalarda çeyrek altın 509 liradan ve Cumhuriyet altını ise 2 bin 84 liradan işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi.