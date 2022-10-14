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ALİŞA'NIN ÇOCUKLARINDAN DÜET

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ALİŞA'NIN ÇOCUKLARINDAN DÜET

Oyuncu Buse Varol ile evli olan Alişan, oğlu Burak ile kızı Eliz'in evde şarkı söylediği anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Burak ve Eliz'den 90'lar şarkıları... Düet kıvamına getirene kadar devam" ifadelerini not düştü

2018'de evlenen Alişan ile Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları oğulları Burak'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz yıl da kızları Eliz'e kavuşarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.