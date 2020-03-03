Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti

MOBİSAD Başkanı Turnacı,"İnternete bağlantı süremiz 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika, TV izleme süremiz 2 saat 44 dakika. Sosyal medya kullanımı, TV izleme süresini geçti." dedi.

İstanbul

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Mobil İletişim Sektör Raporu'nun çıktıları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, İdlib'de şehit düşen askerleri andı ve onlara rahmet diledi. Dünyada ekonomik savaşların konuşulduğu bir dönemden geçildiğini, tüm sektörlerde herkesin ayrı bir cephede savaştığını, kendi cephelerini en iyi şekilde tutmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Turnacı, "Asıl derdimiz vatan, asıl derdimiz ülkemize sağladığımız katkı." dedi.

Turnacı, hızla büyüyen bir sektör olan mobil iletişimin öneminin her geçen gün arttığına işaret ederek, Türkiye nüfusunun yüzde 77'sinin akıllı telefona sahip olduğunu söyledi.

Böyle bir zamanda mobil iletişim sektörünün önemi ve ekonomiye katkılarının göz ardı edilemez bir noktaya ulaştığını vurgulayan Turnacı, sektörün 170 bin doğrudan, 800 bin dolaylı istihdam sağladığını kaydetti.

Türkiye'de toplam internet kullanıcı sayısının 54,3 milyon, sosyal medya kullanıcı sayısının 51 milyon, mobil kullanıcı sayısının 59,05 milyon, mobil sosyal medya kullanıcı sayısının ise 44 milyon olduğunu aktaran Turnacı, "Nüfusun yüzde 98'i cep telefonu sahibi. Bunların yüzde 77'si akıllı telefon sahibi. İnternete bağlantı süremiz 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika, TV izleme süremiz 2 saat 44 dakika. Sosyal medya kullanımı, TV izleme süresini geçti." diye konuştu.

"İthalatı baskılamak için hep birlikte mücadele edelim"

Mustafa Kemal Turnacı, rapora göre, 2018'de Türkiye'nin cep telefonu ithalatının 1 milyar 966 milyon dolarla son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, 2018'de toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye'ye getirildiğini, 2017 ile kıyaslandığında ise 2018'deki cep telefonu ithalatının yüzde 30 düşüş yaşadığını bildirdi. Turnacı, doğru şekilde ithalatı baskılamak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

"IMEI havuzundan çıkarılma süresi 2 yıl olmalı"

Sektörde 15 yıldır klonlama sorunundan bahsettiklerini anımsatan Turnacı, yapılan düzenleme ile 7 yıl sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını, bu sürenin 2 yıla indirilmesi gerektiğini söyledi.

Turnacı, 5809 numaralı kanunda yaşanan tüketici ve hizmet verici mağduriyetlerine değindi. Bunun doğru düzenlenip yanlış uygulandığına dikkati çeken Turnacı, özel belgelerde yapılan sahtecilikle önce vatandaşın, sonra sektörün mağdur olduğunu, 300 bin civarında dosyadan yüzde 99 berat çıktığını aktardı.

Özel belgede sahteciliğin, gün geçmeden çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Turnacı, bu çerçevede yaşanan sorunlardan dolayı yatırımcılarının yüzde 60'ının yeni yatırım planlamadığını kaydetti.

Turnacı, klonlanan cihazda şu an Türkiye'nin yıllık kaybının 3 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.