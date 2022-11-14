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ADLİ SİCİL BELGESİ VERİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Adli Sicil Belgelerinde Ek Değişiklik

HUKUK
Giriş Tarihi : 14-11-2022 05:43
ADLİ SİCİL BELGESİ VERİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK

               Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı'nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha eklendi.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18 çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

Yurttaşlar yarından itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

 


 




 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Adli Sicil Tercüme Yabancı Diller
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