DÜNYA
Giriş Tarihi : 06-12-2019 17:39

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü bildirildi. ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı haberleri yer aldı.

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

ETİKETLER: abd silahlı saldırı
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