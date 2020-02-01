EĞİTİM
Giriş Tarihi : 01-02-2020 15:59

MEB'den burs ödemelerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, burs ödeneklerinin öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandığını açıkladı

MEB'den burs ödemelerine ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Bakanlık merkez birimleri tarafından il müdürlüklerine gönderilen resmi bir yazı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilerin burs ödemeleri sürecinin tarafı değildir. 2020 mali yılı bütçe ödeneklerinin üç aylık dönemler halinde ilgili kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlayan 'Ayrıntılı Harcama Programı' Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu burs ödenekleri de bu çerçevede serbest bırakılmıştır. Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir."

 

ETİKETLER: meb milli eğitim bakanlığı burs
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