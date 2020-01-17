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Giriş Tarihi : 17-01-2020 14:43

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. - Anadolu Ajansı.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

 

 

 

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