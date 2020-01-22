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Giriş Tarihi : 22-01-2020 08:50

Ankara'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi bekçiler kurtardı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 4 kişi, bölgede görevli polis ve bekçiler tarafından kurtarıldı.

Ankara'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi bekçiler kurtardı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabaha karşı 04.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacılar Mahallesi 883/9. Sokak’ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.

Yükselen dumanı fark eden çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri, önce yangının çıktığı dairenin camını kırarak Ataki’yi ardından ise üst katta yaşayan Ali, İlhan ve Türkan Çelik’i dışarıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürdü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edilirken, Suriye uyruklu Ataki yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının iki katlı evin giriş katındaki ikamet eden ve kağıt toplayıcığı yaptığı öğrenilen Ataki’nin yaşadığı evde karton ve tahtaların tutuşmasıyla çıktığı belirlendi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

 

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