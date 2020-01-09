Bakan Albayrak'tan çiftçilere yapılandırma müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz." dedi.

Sivas

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde." ifadelerini kullandı.

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