İran Dışişleri Bakanlığı: Tutuklu takasına hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yeni tutuklu takasına hazır olduğunu ve bu konuda topun ABD sahasında bulunduğunu belirterek, "İsviçre gibi ülkeler, bu konuda adım atarsa yeniden tutuklu değişimi yapabiliriz." dedi. - Anadolu Ajansı.

Tahran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran vatandaşı 3 bin kişinin muhtelif suçlamalarla farklı ülkelerde tutuklu olduğunu belirten Musevi, buna karşılık birçok ülke vatandaşının da İran'da tutuklu olduğunu ve bu sorunu çözmek için yeni tutuklu takasına hazır olduklarını ifade etti. Musevi, şöyle konuştu: "İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tutuklu takasına hazır olduğunu ve bu konuda topun ABD sahasında bulunduğunu ilan etti. İsviçre gibi ülkeler, bu konuda adım atarsa yeniden tutuklu değişimi yapabiliriz." Musevi ayrıca yaptırımları ihlal etmekle suçlandıkları için vizeleri bulunsa dahi vatandaşlarından zorunlu olmadıkça ABD'ye seyahat etmemelerini istedi. "Suudi Arabistan'ın İran'ın uzattığı dostluk elini sıkmasını temenni ediyoruz" İran'dan bir heyetin müzakere amacıyla Suudi Arabistan'a gittiği iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Musevi, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu ülkeyle hac ve umreler için giden yetkililerin dışında herhangi bir görüşme olmadığını ancak bazı ülkelerin gerginlikleri bitirmek ve müzakereleri başlatmak için birtakım girişimlerde bulunduğunu dile getiren Musevi, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan'ın, İran tarafından uzatılan dostluk elini sıkmasını temenni ediyoruz. Şu bilinmelidir ki yabancıları davet etmekle, silah depolamakla güvenliği sağlayamayız. Bununla durum değişmeyecek, belki daha da kötü olacak." "Nükleer anlaşma konusunda AB ülkeleri ciddi adımlar atmalı" Musevi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili atılacak yeni adımların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve daha zaman varken AB ülkelerinden bu konuda ciddi adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti. Rusya'nın Fordo Nükleer Tesisleri'nden çekilmesine ilişkin ise Musevi, Moskova ile iş birliği noktasında geri adım atılmadığını ve faaliyetlerin durma nedeninin teknik olduğunu dile getirdi. Musevi, Rusya'dan alınacak 5 milyar doların da kredi olmadığını ve bu paranın Moskova ile yaptıkları ortak projelerin geliştirilmesi için tahsis edildiğini söyledi. OECD bünyesinde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu FATF yasasıyla ilgili olarak da Musevi, şu ifadeleri kullandı: "Dost ve komşu ülkeler de bu yasanın çıkmaması ve FATF'a üyeliğin gerçekleşmemesi durumunda İran bankaları ile çalışamayacaklarını bildiriyorlar. Eğer üyelik olmazsa şartlarımız daha da ağırlaşır ve ekonomimiz daha kötü hale gelir." Musevi, son olarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakın zamanda Japonya ve Malezya'yı ziyaret edeceğini ve Asya'daki gelişmeler ile nükleer anlaşma konularının ele alınacağını sözlerine ekledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.