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Giriş Tarihi : 17-01-2020 09:32

Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi

Şanlıurfa

Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Salmanlar Mahallesi'ndeki babaevine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer, haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı'ya verdi. 

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Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alan şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

 

ETİKETLER: barış pınarı harekatı uzman onbaşı mustafa alpaklı
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