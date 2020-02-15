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Giriş Tarihi : 15-02-2020 15:38

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

İstanbul

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Medipol Başakşehir'de gözler, Sporting Lizbon maçına çevrildi.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 17 Şubat Pazartesi günü sürdürecek.

 

ETİKETLER: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR UEFA AVRUPA LİGİ AVRUPA
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