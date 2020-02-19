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Giriş Tarihi : 19-02-2020 12:10

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, yarın oynanacak son 32 turu ilk maçlarında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Ankara

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de yarın TSİ 20.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

 

ETİKETLER: UEFA AVRUPA LİGİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON
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