SİYASET
Giriş Tarihi : 21-01-2020 19:59

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Başka suçtan tutuklu olan FETÖ firarisi dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında, 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. ı.

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

İstanbul

FETÖ firarisi dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında, başka suçtan tutuklu olan sanığa, Ergenekon davasında yargılanan bazı sanıkların aleyhine beyanda bulunmasını teklif ettiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Taner Büber müşteki, Zekeriya Öz ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, amacı, istihbarat ağı ve illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, mali ve hiyerarşik yapısı ile yargı ayağındaki faaliyetleri anlatıldı.

İddianamede, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir davada yargılanan müşteki Taner Büber'in 2008'de tutuklu olarak duruşma için Beşiktaş'taki adliyeye götürüldüğü, bu sırada FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün müştekiyi jandarma görevlileri aracılığıyla odasına getirttiği anlatıldı.

Şüpheli Öz'ün müşteki Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya, sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" dediği ifade edilen iddianamede, Öz'ün müştekiden, Ergenekon davasında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanlarda bulunmasını, Tarık Ümit'in bu kişilerce öldürüldüğünü söylemesini ve Doğu Perinçek aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği kaydedildi.

''Sen bu kafayla daha çok cezaevinde kalırsın''

İddianamede, müştekinin bu teklifi reddetmesi üzerine Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler sarfettiği dile getirilerek, Öz'ün FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında örgütün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket ettiği, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Zekeriya Öz'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Öz ile ilgili kovuşturma yapılmak üzerine son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi için Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi ve son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Öz, suç tarihinde birinci sınıf olduğu için Yargıtay'da yargılanacak.

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ETİKETLER: Zekeriya öz Fetö
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