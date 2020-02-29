GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-02-2020 08:57

Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

Çorum'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle izolasyon odasına alınan bir kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktı.

Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede izolasyon odasına alınan bir kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çorum'da koronavirüs vakası görüldüğüne" dair bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

S.A. isimli bir hastanın, 27 Şubat'ta boğaz ağrısı şikayeti ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanın, daha önce koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş, yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacı ile hastaneye yatırılarak tedavisine karar verilmiştir. Hastadan alınan 2019nCoV-PCR testi negatif (hastalığa rastlanılmamış) gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorumlulara hastalıktan azade, sağlık ve sıhhatli günler dileriz."

 

 

ETİKETLER: çorum koronavirüs çorum valiliği
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2346
  • 2Trabzonspor2245
  • 3Galatasaray2345
  • 4Sivasspor2345
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2338
  • 8Göztepe2234
  • 9Gaziantep FK2331
  • 10Gençlerbirliği2327
  • 11Antalyaspor2325
  • 12Yeni Malatyaspor2224
  • 13Denizlispor2324
  • 14Çaykur Rizespor2224
  • 15Konyaspor2321
  • 16MKE Ankaragücü2320
  • 17Kasımpaşa2319
  • 18Kayserispor2316
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA