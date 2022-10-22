28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim resmi tatil mi, mesai var mı?

Türkiye bir kez daha Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Bu özel gün öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı oldu. İşte, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.

28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.