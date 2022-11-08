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21 yaşındaydı! Kask da kurtarmadı!

Antalya'da, 21 yaşındaki Hatice Erdem, motosikletiyle eve giderken, otomobille çarpıştı. Kazada, başlarında kask olan Erdem yaşamını yitirirken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-11-2022 10:50   Güncelleme : 08-11-2022 10:50
21 yaşındaydı! Kask da kurtarmadı!

Antalya'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. Kentte otomobil firmasında çalışan Hatice Erdem, motosikletle kız arkadaşıyla birlikte yola çıktı.

İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

 

DHA'da yer alan habere göre Erdem'in kullandığı motosiklet ile H.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Motosikletli Erdem ile arkadaşı, kazada yola savruldu.

 

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ

 

Başlarında kask olan Hatice Erdem ve arkadaşı, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

 

Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem yaşamını yitirirken, sağlık durumu iyi olan arkadaşı ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

 

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

 

Erdem'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ne götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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