21 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 163 testten 21 bin 177’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 34 bin 290 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 195 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 163 testten 21 bin 177’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti....