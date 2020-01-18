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Giriş Tarihi : 18-01-2020 11:46

Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı

Sömestir tatilinin başlaması dolayısıyla şehirler arası ve şehir içi yollarda araç ve yaya trafiğinin yoğunlaşması üzerine trafik önlemleri artırıldı.

Yarıyıl tatilindeki trafik tedbirleri artırıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla şehirler arası ve şehir içi yollarda araç ve yaya trafiğinin yoğunlaşması üzerine trafik önlemleri artırıldı.

EGM'den yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirler arası kara yollarında ek trafik tedbirlerinin planlandığı bildirildi.

Personel sayısının da artırıldığı belirtilen açıklamada, sürücülere yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini kontrol etmeleri, uykusuz/yorgun trafiğe çıkmamaları, seyahat planlaması yapmaları, belirli periyotlarla mola vermeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları, araçları yakından takip etmemeleri, emniyet kemerlerini takmaları, kış turizm bölgelerine seyahatlerde yol-hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

 

ETİKETLER: YARIYIL TATİLİ sömestir
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